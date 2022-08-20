ua ru
Сб, 20 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Росія платитиме за все": у Зеленського відреагували на удар по Вознесенську

Новость на русском →
Миколаївська область, Субота 20 серпня 2022 15:34
"Росія платитиме за все": у Зеленського відреагували на удар по Вознесенську Фото: глава ОП Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Росія відповість за ракетний удар по Вознесенську, через який постраждали щонайменше четверо дітей. Країна-агресор платитиме за всі свої злочини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

"Вознесенськ. Країна-терорист під назвою Росія вдарила по житловому будинку. Наразі відомо про поранених, серед яких є діти. Боягузи і злочинці, які не здатні воювати з армією, а вміють робити це лише з мирним населенням. Ті, хто віддає накази і виконує їх, будуть нам відомі. І всі будуть відповідати за ці злочини. Наша задача - зробити так, щоб відповідали не тільки нинішні покоління росіян, але їх діти та онуки. Росія платитиме за все", - написав Єрмак.

Ракетний удар по Вознесенську

Нагадаємо, сьогодні російські війська обстріляли місто Вознесенськ Миколаївської області.

Окупанти влучили в п'ятиповерховий будинок та приватні будинки. Відомо про щонайменше 9 поранених, з них 4 дітей, які перебувають у тяжкому стані (вік від 3 до 17 років).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаївська область Андрій Єрмак Офіс президента ракетный удар
NEWS
Втрати Росії у війні наближаються до 45 000 загиблих військових, - Генштаб
Втрати Росії у війні наближаються до 45 000 загиблих військових, - Генштаб
DAILY
Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам