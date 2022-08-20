ua ru
Сб, 20 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Россия заплатит за все": у Зеленского отреагировали на удар по Вознесенску

Новина українською →
Николаевская область, Суббота 20 августа 2022 15:34
"Россия заплатит за все": у Зеленского отреагировали на удар по Вознесенску Фото: глава ОП Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Россия ответит за ракетный удар по Вознесенску, из-за которого пострадали по меньшей мере четверо детей. Страна-агрессор будет платить за все свои преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

"Вознесенск. Страна-террорист под названием Россия ударила по жилому дому. Сейчас известно о раненых, среди которых есть дети. Трусы и преступники, которые не способны воевать с армией, а умеют делать это лишь с мирным населением. Те, кто отдает приказы и выполняет их, будут нам известны. И все будут отвечать за эти преступления. Наша задача - сделать так, чтобы отвечали не только нынешние поколения россиян, но их дети и внуки. Россия будет платить за все", - написал Ермак.

Ракетный удар по Вознесенску

Напомним, сегодня российские войска обстреляли город Вознесенск Николаевской области.

Оккупанты попали в пятиэтажный дом и частные дома. Известно о по меньшей мере 9 раненых, из них 4 детей, находящихся в тяжелом состоянии (возраст от 3 до 17 лет).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаевская область Андрей Ермак Офис президента ракетный удар
NEWS
Потери России в войне приближаются к 45 000 погибших военных - Генштаб
Потери России в войне приближаются к 45 000 погибших военных - Генштаб
DAILY
Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам