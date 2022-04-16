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Росія заборонила в'їзд Джонсону і уряду Британії

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Москва, Субота 16 квітня 2022 12:46
Росія заборонила в'їзд Джонсону і уряду Британії Фото: прем'єр Британії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство закордонних справ Росії ввело відповідні санкції проти Великобританії. Так, РФ заборонила в'їзд майже всьому уряду Сполученого Королівства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС РФ.

"Даний крок зроблений у відповідьна розв'язання Лондоном розгнузданої інформаційно-політичної кампанії, спрямованої на міжнародну ізоляцію Росії, створення умов для стримування нашої країни і удушення вітчизняної економіки", - йдеться в повідомленні.

Так, тепер в Росію не зможуть в'їхати:

  1. прем'єр-міністр Борис Джонсон;
  2. заступник прем'єр-міністра, міністр юстиції Домінік Рааб;
  3. міністр закордонних справ Ліз Трас;
  4. Міністр оборони Бен Уоллес;
  5. міністр транспорту Грант Шаппс;
  6. міністр внутрішніх справ Пріті Пател;
  7. міністр фінансів Ріші Сунак;
  8. міністр підприємництва, енергетики та промислової стратегії квазі Квартенг;
  9. міністр цифровізації, культури, ЗМІ та спорту Надін Дорріс;
  10. заступник Міністра оборони Джеймс хіпі;
  11. перший міністр Шотландії Нікола Стерджен;
  12. Генеральний прокурор Англії та Уельсу Суелла Браверман;
  13. депутат парламенту від Консервативної партії, колишня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей.

Нагадаємо, раніше Великобританія внесла до санкційних списків понад 200 фізичних та юридичних осіб з Росії.

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