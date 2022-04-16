Росія заборонила в'їзд Джонсону і уряду Британії
Фото: прем'єр Британії Борис Джонсон (Getty Images)
Міністерство закордонних справ Росії ввело відповідні санкції проти Великобританії. Так, РФ заборонила в'їзд майже всьому уряду Сполученого Королівства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС РФ.
"Даний крок зроблений у відповідьна розв'язання Лондоном розгнузданої інформаційно-політичної кампанії, спрямованої на міжнародну ізоляцію Росії, створення умов для стримування нашої країни і удушення вітчизняної економіки", - йдеться в повідомленні.
Так, тепер в Росію не зможуть в'їхати:
- прем'єр-міністр Борис Джонсон;
- заступник прем'єр-міністра, міністр юстиції Домінік Рааб;
- міністр закордонних справ Ліз Трас;
- Міністр оборони Бен Уоллес;
- міністр транспорту Грант Шаппс;
- міністр внутрішніх справ Пріті Пател;
- міністр фінансів Ріші Сунак;
- міністр підприємництва, енергетики та промислової стратегії квазі Квартенг;
- міністр цифровізації, культури, ЗМІ та спорту Надін Дорріс;
- заступник Міністра оборони Джеймс хіпі;
- перший міністр Шотландії Нікола Стерджен;
- Генеральний прокурор Англії та Уельсу Суелла Браверман;
- депутат парламенту від Консервативної партії, колишня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей.
Нагадаємо, раніше Великобританія внесла до санкційних списків понад 200 фізичних та юридичних осіб з Росії.
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