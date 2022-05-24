Росія заборонила в'їзд членам Палати лордів парламенту Великобританії
Міністерство закордонних справ Росії оголосило про ведення нових санкцій проти Великобританії. Москва заборонила в'їзд в країну 154 членам Палати лордів британського парламенту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС РФ.
У російському відомстві зазначили, що санкції щодо 154 членів Палати лордів британського парламенту вводяться в якості відповідного заходу. Їм заборонений в'їзд до Росії.
Список членів Палати лордів, яким заборонили в'їзд до Росії:
Фото: список членів Палати лордів британського парламенту, які потрапили під санкції РФ (скриншот)
Нагадаємо, раніше Росія заборонила в'їзд прем'єр-міністру Великобританії Борису Джонсону і майже всім членам британського уряду.
Відзначимо, в середині квітня Великобританія внесла до санкційних списків понад 200 фізичних та юридичних осіб з Росії.
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