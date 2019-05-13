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Екс-командувач ООС назвав число військових РФ на Донбасі і в Криму

Новини » Суспільство    13.05.2019 - 01:58
Екс-командувач ООС назвав число військових РФ на Донбасі і в Криму
Фото: Сергій Наєв (mil.gov.ua)

Наєв зазначив, що російські військові займають всі керівні посади в ОРДЛО

На окупованих територіях Укаїни - в Криму і на Донбасі - зараз знаходиться близько 75 тисяч російських кадрових військових. Як інформує РБК-Україна, про це в інтерв'ю ТСН сказав колишній командувач операцією Об'єднаних сил Сергій Наєв.

Також він зазначив, що в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) росіяни займають всі керівні військові посади і входять до складу підрозділів так званої точкового дії.

"У Криму 40 тисяч російських військових, в ОРДЛО - 35 тисяч: спецпідрозділи, інструктори з Росії. Їх там взагалі від 2100 до 2300 осіб. А в "лавах армій" знаходяться близько 11 тисяч російських громадян - це ще до видачі паспортів", - сказав Наєв.

Решта членів особового складу - місцеві жителі, додав він. Також Наєв зазначив, що в РФ не афішують командирів так званого першого армійського корпусу в Донецьку або другого армійського корпусу в Луганську.

"Це є частковим підтвердженням того, що ці посади займають кадрові російські генерали", - резюмував він.

Нагадаємо, нещодавно спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували 14 реактивних систем залпового вогню, 12 танків, 7 самохідних гаубиць і 13 буксирування гаубиць, а також 3 зенітні ракетні комплекси на полігоні поблизу окупованого Міусинська. Поруч з населеним пунктом Шимшинівка спостерігачі помітили 12 танків, ще 24 ворожих танків були зафіксовані поблизу Круглика.

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Новини України ООССергій Наєв
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