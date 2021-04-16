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Росія висилає п'ять польських дипломатів у відповідь на дії Варшави

Автор: РБК-Україна

Російська Федерація ухвалила рішення вислати п'ять польських дипломатів. Таке рішення було зроблено після того, як Польща напередодні оголосила про рішення вислати з країни трьох російських дипломатів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ РФ.

"Звернули увагу, як швидко у Варшаві підспівали адміністрації США, зажадавши виїзду з Польщі трьох російських дипломатів. У свою чергу, з Росії будуть вислані п'ять польських дипломатів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора Польща оголосила про вислання трьох російських дипломатів.

"Підставою для цього рішення стало порушення дипломатичного статусу і здійснення зазначеними особами дій на шкоду Республіці Польща", - заявили в МЗС Польщі.

15 квітня президент США Джо Байден видав указ про введення нових санкцій проти Росії. Введення обмежень у Білому домі пояснили "шкідливою зовнішньою діяльністю" Росії.

Крім того, адміністрація Байдена вирішила вислати зі Сполучених Штатів десять російських дипломатів.

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