Росія обіцяє відповісти на висилку свого диплома з Північної Македонії

Росія має намір відповісти на висилку свого дипломата з Північної Македонії. Один з дипломатів РФ 14 травня був оголошений персоною нон-грата.

Про це повідомляє МЗС РФ .

"Рішуче засуджуємо подібні невмотивовані дії, які не можуть не відбитися на російсько-північноморських відносинах. Відповідні заходи підуть", - йдеться в повідомленні.

Так, дії Північної Македонії в Москві називають "недружнім актом".

Раніше уряд Північної Македонії прийняв рішення вислати російського дипломата з країни. Дипломат повинен покинути країну протягом декількох днів.

Нагадавши, Чехія видворила 18 співробітників посольства Росії після того, як виявився зв'язок російської розвідки з вибухом на складі боєприпасів у Врбетиці в 2014 році.

Із солідарності з Чехією російських дипломатів вислали Словаччина, Польща та країни Балтії. А Україна запропонувала направити висланих Росією чеських дипломатів на роботу до Києва.