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Північна Македонія висилає російського дипломата

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Вівторок 18 травня 2021 15:22
Північна Македонія висилає російського дипломата Фото: Північна Македонія висилає російського дипломата (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Уряд Північної Македонії прийняв рішення вислати російського дипломата з країни. Дипломат повинен покинути країну протягом декількох днів.

Про це повідомляє Інформаційний портал MKD.

"Міністерство закордонних справ оголосило, що відповідно до статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні зносини вирішено оголосити дипломата в посольстві Російської Федерації персоною нон грата в республіці Північна Македонія", - йдеться в повідомленні.

14 травня російського посла Сергія Базднікіна викликали в МЗС Північної Македонії, де йому повідомили, що один з російських дипломатів оголошений персоною нон грата.

"Послу вручена нота, яка наказує вказаному в ній дипломату покинути територію Північної Македонії протягом семи днів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Чехія видворила 18 співробітників посольства Росії після того, як виявився зв'язок російської розвідки з вибухом на складі боєприпасів у Врбетиці в 2014 році. У відповідь Російська Федерація вислала 20 чеських дипломатів, після чого Прага вирішила зрівняти чисельність персоналу посольства, що означає висилку ще 70 осіб.

Із солідарності з Чехією російських дипломатів вислали Словаччина, Польща та країни Балтії. А Україна запропонувала направити висланих Росією чеських дипломатів на роботу до Києва.

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