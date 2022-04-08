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Росія висилає 45 співробітників посольства Польщі

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Москва, П'ятниця 08 квітня 2022 17:53
Росія висилає 45 співробітників посольства Польщі Фото: Росія висилає 45 співробітників посольства Польщі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Росія висилає 45 співробітників посольств і консульств Польщі. Співробітники польської дипмісії були оголошені персонами нон грата у відповідь на висилку Варшавою російських дипломатів з Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

У березні Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що 45 російським дипломатам було наказано покинути країну після того, як їх запідозрили в роботі на російську розвідку - звинувачення, які Росія назвала "необґрунтованими".

Рішення Польщі про висилку дипломатів послідувало за аналогічними рішеннями в трьох балтійських країнах - Латвії, Естонії та Литві, які вислали в цілому 10 російських дипломатів.

Нагадаємо, сьогодні У МЗС Росії був викликаний посол Польщі Кшиштоф Краєвський.

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