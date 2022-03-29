Польщу залишили оголошені персонами нон грата 45 російських дипломатів

У міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що територію країни вже покинули всі 45 російських дипломатів, які були оголошені персонами нон грата.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP .

Польща наполягала на висилці цих співробітників російського дипломатичного відомства, пов'язаних зі спецслужбами, після того, як Агентство внутрішньої безпеки викрило їх у роботі на розвідку і проведенні діяльності, яка суперечить Віденській конвенції про дипломатичні відносини.

Тоді, 23 березня, послу РФ вручили відповідну ноту, і зазначеним 45 дипломатам дали 5 днів на виїзд з країни.

"Посол Росії в Польщі поінформував, що всі російські дипломати, які отримали вказівку покинути територію Польщі, вже це зробили", - сказав представник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.

Російський посол також анонсував, що РФ піде на аналогічні заходи щодо польських дипломатів, а сам Андрєєв має намір залишатися в Польщі та продовжить роботу.