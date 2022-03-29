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Польщу залишили оголошені персонами нон грата 45 російських дипломатів

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Польща, Вівторок 29 березня 2022 04:14
Польщу залишили оголошені персонами нон грата 45 російських дипломатів Фото: із Польщі поїхали російські дипломати-шпигуни (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що територію країни вже покинули всі 45 російських дипломатів, які були оголошені персонами нон грата.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

Польща наполягала на висилці цих співробітників російського дипломатичного відомства, пов'язаних зі спецслужбами, після того, як Агентство внутрішньої безпеки викрило їх у роботі на розвідку і проведенні діяльності, яка суперечить Віденській конвенції про дипломатичні відносини.

Тоді, 23 березня, послу РФ вручили відповідну ноту, і зазначеним 45 дипломатам дали 5 днів на виїзд з країни.

"Посол Росії в Польщі поінформував, що всі російські дипломати, які отримали вказівку покинути територію Польщі, вже це зробили", - сказав представник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.

Російський посол також анонсував, що РФ піде на аналогічні заходи щодо польських дипломатів, а сам Андрєєв має намір залишатися в Польщі та продовжить роботу.

Раніше повідомлялося, що 28 березня у Варшаві активісти облили червоною фарбою паркан будівлі посольства РФ.

Нагадаємо, перед цим Німеччина оголосила персоною нон грата російського дипломата через підозру у шпигунстві.

Також ми писали, що 28 березня Північна Македонія оголосила 5 російських дипломатів персонами нон грата, зобов'язавши їх покинути країну протягом 5 днів.

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