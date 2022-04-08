Россия высылает 45 сотрудников посольства Польши
Россия высылает 45 сотрудников посольств и консульств Польши. Сотрудники польской дипмисии были объявлены персонами нон грата в ответ на высылку Варшавой российских дипломатов из Польши.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
В марте Министерство иностранных дел Польши заявило, что 45 российским дипломатам было приказано покинуть страну после того, как их заподозрили в работе на российскую разведку - обвинения, которые Россия назвала "необоснованными".
Решение Польши о высылке дипломатов последовало за аналогичными решениями в трех балтийских странах - Латвии, Эстонии и Литве, которые выслали в общей сложности 10 российских дипломатов.
Напомним, сегодня в МИД России был вызван посол Польши Кшиштоф Краевский.
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