Россия высылает 45 сотрудников посольства Польши

Россия высылает 45 сотрудников посольств и консульств Польши. Сотрудники польской дипмисии были объявлены персонами нон грата в ответ на высылку Варшавой российских дипломатов из Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

В марте Министерство иностранных дел Польши заявило, что 45 российским дипломатам было приказано покинуть страну после того, как их заподозрили в работе на российскую разведку - обвинения, которые Россия назвала "необоснованными".

Решение Польши о высылке дипломатов последовало за аналогичными решениями в трех балтийских странах - Латвии, Эстонии и Литве, которые выслали в общей сложности 10 российских дипломатов.