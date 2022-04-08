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МЗС Росії викликало посла Польщі в Москві

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Москва, П'ятниця 08 квітня 2022 12:34
МЗС Росії викликало посла Польщі в Москві Фото: посол Польщі в Москві Кшиштоф Краєвський (twitter.com/EZaharievaMFA)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Польщі в Москві Кшиштофа Краєвського. Причини виклику посла не називаються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

"За наявною інформацією, посла Краєвського викликали в МЗС Росії на другу половину дня. Ми не знаємо причину і тему зустрічі", - повідомив офіційний представник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.

Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН проголосувала за відсторонення Росії від Ради з прав людини на засіданні в четвер, 7 квітня. За виключення РФ проголосували 93 держави, проти було 24, утрималися - 58.

В кінці березня Польщу покинули оголошені персонами нон грата 45 російських дипломатів.

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