До кінця року РФ планує видати мільйон паспортів на Донбасі, - правозахисники

Засновник "Східної правозахисної групи" (СПГ) Павло Лисянський заявив, що Москва до кінця поточного року планує видати на Донбасі мільйон російських паспортів.

Про це йдеться в матеріалі "Голоси Донбасу. Навіщо Росія роздає паспорти жителям ОРДЛО і жене їх на вибори" .

Роздача "двоголових" паспортів у спрощеному порядку для жителів окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) почалася ще в 2019 році.

Згідно з офіційними даними, російське громадянство відтоді отримали більше 600 тисяч українців на цих територіях. За інформацією СПГ, насправді ця цифра як мінімум на 100 тисяч вище.

Вже наступного тижня в Росії відбудуться чергові вибори в Державну думу. У них візьмуть участь жителі окупованої частини Донбасу, яким прискореними темпами видають російські паспорти.

"Путіну необхідно показати, що там є повноцінні російські громадяни. Що їм не просто видали паспорти, а вони вибирали Держдуму РФ. Тобто це люди, які є повноправними членами Російської Федерації, і вона зобов'язана за них заступитися в разі чого", - пояснив Лисянський.