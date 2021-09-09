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До кінця року РФ планує видати мільйон паспортів на Донбасі, - правозахисники

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Четвер 09 вересня 2021 08:30
До кінця року РФ планує видати мільйон паспортів на Донбасі, - правозахисники Фото: Росія на Донбасі планує видати мільйон паспортів (wikimedia.by/MediaPhoto.Org)
Автор: Владислав Красінський

Засновник "Східної правозахисної групи" (СПГ) Павло Лисянський заявив, що Москва до кінця поточного року планує видати на Донбасі мільйон російських паспортів.

Про це йдеться в матеріалі "Голоси Донбасу. Навіщо Росія роздає паспорти жителям ОРДЛО і жене їх на вибори".

Роздача "двоголових" паспортів у спрощеному порядку для жителів окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) почалася ще в 2019 році.

Згідно з офіційними даними, російське громадянство відтоді отримали більше 600 тисяч українців на цих територіях. За інформацією СПГ, насправді ця цифра як мінімум на 100 тисяч вище.

Вже наступного тижня в Росії відбудуться чергові вибори в Державну думу. У них візьмуть участь жителі окупованої частини Донбасу, яким прискореними темпами видають російські паспорти.

"Путіну необхідно показати, що там є повноцінні російські громадяни. Що їм не просто видали паспорти, а вони вибирали Держдуму РФ. Тобто це люди, які є повноправними членами Російської Федерації, і вона зобов'язана за них заступитися в разі чого", - пояснив Лисянський.

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Голоси Донбасу. Навіщо Росія роздає паспорти жителям ОРДЛО і жене їх на вибори
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Голоси Донбасу. Навіщо Росія роздає паспорти жителям ОРДЛО і жене їх на вибори