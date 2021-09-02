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Росія вивезла дві тисячі шахтарів з окупованого Донбасу до Якутії

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Четвер 02 вересня 2021 21:46
Росія вивезла дві тисячі шахтарів з окупованого Донбасу до Якутії Фото: Росія вивезла дві тисячі шахтарів з окупованого Донбасу в Якутію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Російська компанія вивезла з окупованого Донбасу до Якутії 2 тисячі шахтарів. Їм усім видали російський паспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання РБК.

Промисловий холдинг "Колмар" організував переїзд через відмову від вахтового методу. Відповідно, всі співробітники тепер повинні проживати там, де працюють.

Шахтарям і членам їх сімей вже надали російське громадянство і поселили в Нерюнгрі.

Видання зазначає, що у 2016 році з окупованого Донбасу вивезли 200 шахтарів.

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Донбас Російська Федерація
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