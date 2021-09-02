Росія вивезла дві тисячі шахтарів з окупованого Донбасу до Якутії
Фото: Росія вивезла дві тисячі шахтарів з окупованого Донбасу в Якутію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Російська компанія вивезла з окупованого Донбасу до Якутії 2 тисячі шахтарів. Їм усім видали російський паспорт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання РБК.
Промисловий холдинг "Колмар" організував переїзд через відмову від вахтового методу. Відповідно, всі співробітники тепер повинні проживати там, де працюють.
Шахтарям і членам їх сімей вже надали російське громадянство і поселили в Нерюнгрі.
Видання зазначає, що у 2016 році з окупованого Донбасу вивезли 200 шахтарів.