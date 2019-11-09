Росія не вперше використовує Інтерпол для переслідувань українців у Польщі, - Дещиця

Затримання в Польщі ветерана АТО Ігоря Мазура відбулося на підставі запиту Росії в Інтерпол і є не першим випадком в Польщі. Про це у Facebook заявив посол України в Польщі Андрій Дещиця, передає РБК-Україна.

За його словами, в Польщі впродовж останніх двох років зафіксовано до десяти таких випадків.

“Це вже не перший випадок, коли РФ використовує міжнародні правоохоронні органи для політичних переслідувань. Лише в Польщі впродовж останніх двох років зафіксовано до десяти таких випадків. Однак, поки ці справи лише в стадії вивчення та розгляду і польська сторона жодного нашого бійця Росії не передала”, - заявив Дещиця.

За словами Дещиці, дипломати перебувають в постійному контакті з представниками української і польської влади.

Також він підтвердив інформацію, що у найближчі дні польський суд ухвалить рішення у справі про тимчасовий арешт Мазура.

"У судовому засіданні, яке має відбутися в найближчі дні і на якому має бути прийняти рішення про тимчасовий запобіжний захід по утриманню Ігоря в Польщі, візьме участь генконсул України в Любліні. Будемо звертатися до суду із проханням взяти Ігоря на поруки і звільнити з-під варти", - написав посол.

Нагадаємо, 9 листопада в Польщі на кордоні "Дорогуськ" затримали українського активіста і співробітника Секретаріату уповноваженого Верховної ради України з прав людини Ігоря Мазура. Затримання було проведено за запитом Російської Федерації.

Також РБК-Україна писало, що Ігор Мазур провів зустріч з українським консулом у Любліні. Заступник директора департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич заявив, що консул України виїхав до місця затримання Мазура, зустрівся із затриманим, надав необхідну консультацію. Вони також обговорили питання адвокатської захисту. В даний час опрацьовується комплекс питань щодо захисту прав затриманого громадянина України.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявил, що РФ звинувачує Мазура в тому, що він нібито в 1994-2000 роках брав участь у складі збройного формування у бойових сутичках з федеральними силами на території Чечні.