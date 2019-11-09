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Консули України в Польщі поки що не знають за якою статтею затриманий Мазур

Новини » Суспільство     09.11.2019 - 17:25
Консули України в Польщі поки що не знають за якою статтею затриманий Мазур
Фото: Ігор Мазур (facebook.com/denisovaombudsman)

Мазур перебував у розшуку Інтерполу

Українським консулам у Польщі невідомо за якою статтею був затриманий український активіст Ігор Мазур. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив консул України в Любліні Юрій Кучерявий.

За його словами, на даний момент в українських депломатов немає офіційних деталей справи.

"Мазур знаходиться в розшуку каналами Інтерполу за ініціативою Російської Федерації. Статті у нас ще немає. Адже це сталося тільки сьогодні. Тобто офіційно деталей справи у нас немає. Це буде трохи пізніше", - заявив Кучерявий.

Нагадаємо, 9 листопада в Польщі на кордоні "Дорогуськ" затримали українського активіста і співробітника Секретаріату уповноваженого Верховної ради України з прав людини Ігоря Мазура. Затримання було проведено за запитом Російської Федерації. Колишній народний депутат Ігор Мосійчук повідомив, що в запиті РФ Мазура звинувачує в тероризмі, а саме в участі у першій чеченській війні на боці військ президента Чечні генерала Джохара Дудаєва у складі батальйону УНСО "Вікінг".

Також РБК-Україна писало, що Ігор Мазур провів зустріч з українським консулом у Любліні.

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