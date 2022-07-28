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Росія знову активізувала повітряні удари: з чим це пов'язано

Фото: Росія знову активізувала повітряні удари (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська вчергове посилили повітряні удари по Україні. Таким чином ворог "відповідає" на успіх наших бійців на півдні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони України "Південь" Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Так, ми маємо певні успіхи і відразу після того, як проголосили, що Андріївка нами звільнена, відповідно відбувається її зачищення, ворог активізував удари і знову вночі був завданий авіаційний удар гелікоптерами Ка-52. Знову було завдано ударів по тих самих позиціях, щоб спробувати підтопити наш успіх, але натомість успіху вони не мали, тому ворогу довелося з втратами ретируватися, тому що наші позиції вже закріплені та ми навіть вичищаємо ті ДРГ, які там можуть бути", - пояснює Гуменюк.

Ракетні удари по Україні

Нагадаємо, сьогодні російські війська вранці здійснили масований ракетний удар по північних областях України, з території Білорусі було випущено понад 20 ракет.

Після стало відомо, що війська РФ вдарили і по Київській області, атакувавши військову частину, є поранені.

Тим часом на півдні окупанти атакували в чергове Миколаїв, ворог атакував цивільну інфраструктуру міста, внаслідок обстрілів постраждали заклади освіти та житлові будинки, є поранений.

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ракетный ударВійна Росії проти України