Ракетний удар по Київській області: в ОВА повідомили про постраждалих

Російські окупанти вранці 28 липня обстріляли Київську область. Унаслідок атаки ворога постраждали п'ятеро цивільних, а також були пошкоджені об'єкти інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Київської ОВА Олексія Кулеби.

Очільник обласної військової адміністрації зазначив, що загарбники випустили 7 ракет по одному з населених пунктів Вишгородського району. Із них 5 долетіло, дві - збила ППО. "Попередньо постраждали 5 цивільних осіб. На щастя, загиблих немає", - зазначив Кулеба. Окрім цього, він розповів, що у результаті обстрілу російьських окупантів були пошкоджені об'єкти інфраструктури. Наразі на місці події працюють рятувальники.