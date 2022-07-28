ua ru
Чт, 28 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ракетний удар по Київській області: в ОВА повідомили про постраждалих

Новость на русском →
Четвер 28 липня 2022 13:01
Ракетний удар по Київській області: в ОВА повідомили про постраждалих Фото: Кулеба розповів про наслідки обстрілу Київської області (пресслужба Олексія Кулеби)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти вранці 28 липня обстріляли Київську область. Унаслідок атаки ворога постраждали п'ятеро цивільних, а також були пошкоджені об'єкти інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Київської ОВА Олексія Кулеби.

Очільник обласної військової адміністрації зазначив, що загарбники випустили 7 ракет по одному з населених пунктів Вишгородського району. Із них 5 долетіло, дві - збила ППО.

"Попередньо постраждали 5 цивільних осіб. На щастя, загиблих немає", - зазначив Кулеба.

Окрім цього, він розповів, що у результаті обстрілу російьських окупантів були пошкоджені об'єкти інфраструктури. Наразі на місці події працюють рятувальники.

Нагадаємо, вранці 28 липня у Вишгородському районі Київської області було чути вибухи. Згодом у Генштабі ЗСУ поінформували про "прильоти" по місту Лютіж.

Ворожі ракети потрапили на територію військової частини. Внаслідок удару з акваторії Чорного моря одна будівля була зруйнована, а ще дві - пошкоджені.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область Війна Росії проти України
NEWS
Клименко став новим керівником САП
Клименко став новим керівником САП
DAILY
Від Нюрнберга до Гааги. Як Путіна можуть судити за війну проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Від Нюрнберга до Гааги. Як Путіна можуть судити за війну проти України