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Россия вновь активизировала воздушные удары: с чем это связано

Фото: Россия вновь активизировала воздушные удары (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска в очередной раз усилили воздушные удары по Украине. Таким образом враг "отвечает" на успех наших бойцов на юге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины "Юг" Наталью Гуменюк в эфире телемарафона.

"Да, мы имеем определенные успехи и сразу после того, как огласили, что Андреевка нами освобождена, соответственно происходит ее зачистка, враг активизировал удары и снова ночью был нанесен авиационный удар вертолетами Ка-52. Снова было нанесено ударов по тем же позициям, чтобы попробовать подтопить наш успех, но успеха они не имели, поэтому врагу пришлось с потерями ретироваться, потому что наши позиции уже закреплены и мы вычищаем даже те ДРГ, которые там могут быть", - объясняет Гуменюк.

Ракетные удары по Украине

Напомним, сегодня российские войска утром осуществили массированный ракетный удар по северным областям Украины, с территории Беларуси было выпущено более 20 ракет.

После стало известно, что войска РФ ударили и по Киевской области, атаковав воинскую часть, есть раненые.

Между тем на юге оккупанты атаковали в очередной Николаев, враг атаковал гражданскую инфраструктуру города, вследствие обстрелов пострадали учебные заведения и жилые дома, есть раненый.

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ракетный ударВойна России против Украины