Россия вновь активизировала воздушные удары: с чем это связано

"Да, мы имеем определенные успехи и сразу после того, как огласили, что Андреевка нами освобождена, соответственно происходит ее зачистка, враг активизировал удары и снова ночью был нанесен авиационный удар вертолетами Ка-52. Снова было нанесено ударов по тем же позициям, чтобы попробовать подтопить наш успех, но успеха они не имели, поэтому врагу пришлось с потерями ретироваться, потому что наши позиции уже закреплены и мы вычищаем даже те ДРГ, которые там могут быть", - объясняет Гуменюк.

Ракетные удары по Украине

Напомним, сегодня российские войска утром осуществили массированный ракетный удар по северным областям Украины, с территории Беларуси было выпущено более 20 ракет.

После стало известно, что войска РФ ударили и по Киевской области, атаковав воинскую часть, есть раненые.

Между тем на юге оккупанты атаковали в очередной Николаев, враг атаковал гражданскую инфраструктуру города, вследствие обстрелов пострадали учебные заведения и жилые дома, есть раненый.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.