Росія втручалася у вибори декількох країн-членів НАТО, - доповідь

Росія, втручаючись у вибори і референдуми, використовувала одну типову схему

Російська Федерація (РФ) протягом 2016-2017 років втручалася у вибори і референдуми декількох країн-членів НАТО. Про це йдеться у генеральній доповіді Комітету з питань науки і технологій, частину якої оприлюднила голова парламентської делегації у Парламентській асамблеї НАТО Ірина Фриз у своєму Facebook.

Зазначено, що автором доповіді виступив представник США Сьюзан Девіс, яка навела приклади втручання РФ у президентські вибори в США 2016 році, у референдум про Brexit у Великобританії в 2016 році, а також у загальні вибори в 2017році, президентські вибори у Франції 2017 року, парламентські вибори в Німеччині 2017 року, у події в Іспанії під час конституційної кризи, викликаного процесами в Каталонії 2017 року.

Так, за словами автора, РФ використовувала при цьому одну типову схему - несанкціоноване втручання в мережі політичних партій і урядових структур. А також злом особистої і професійної пошти, викрадення персональних даних, системні викиди викраденої інформації з наступним масовим поширенням в соціальних медіа, тиражування "ботами", "тролями" й іншими засобами.

Також практикується передача інформації в публічний простір пресою, яка знаходиться під традиційним впливом; формування помилкової і брехливої інформації органами, контрольовані російським урядом.

"Як результат - створення атмосфери невпевненості, хаосу і скандалів у суспільствах, які були мішенню таких дій", - зазначено в доповіді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна передала НАТО доповідь щодо розробки Російською Федерацією біологічної та хімічної зброї.