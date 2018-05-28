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Интервью

Россия вмешивалась в выборы нескольких стран-членов НАТО, - доклад

НовостиПолитика    28.05.2018 - 02:11
Фото: Ирина Фриз (solydarnist.org)
Фото: Ирина Фриз (solydarnist.org)

Россия, вмешиваясь в выборы и референдумы, использовала одну типичную схему

Российская Федерация (РФ) в течение 2016-2017 годов вмешивалась в выборы и референдумы нескольких стран-членов НАТО. Об этом говорится в генеральном докладе Комитета по вопросам науки и технологий, часть которой обнародовала председатель парламентской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз в своем Facebook.

Указано, что автором доклада выступил представитель США Сьюзан Дэвис, которая привела примеры вмешательства РФ в президентские выборы в США 2016 году, в референдум о Brexit в Великобритании в 2016 году, а также в общие выборы в 2017 году, президентские выборы во Франции в 2017, парламентские выборы в Германии 2017 года, в события в Испании во время конституционного кризиса, вызванного процессами в Каталонии 2017 года.

Так, по словам автора, РФ использовала при этом одну типичную схему - несанкционированное вмешательство в сети политических партий и правительственных структур. А также взлом личной и профессиональной почты, похищение персональных данных, системные выбросы похищенной информации с последующим массовым распространением в социальных медиа, тиражирование "ботами", "троллями" и прочими средствами.

Также практикуется передача информации в публичное пространство прессой, которая находится под традиционным влиянием; формирование ложной и лживой информации органами, контролируемыми российским правительством.

"Как результат - создание атмосферы неуверенности, хаоса и скандалов в обществах, которые были мишенью таких действий", - отмечено в докладе.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина передала НАТО доклад о разработке Российской Федерацией биологического и химического оружия.

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Теги публикации: НАТО, Российская Федерация, выборы, доклад  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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