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Росія і Білорусь домовилися створити три спільних центри по підготовці військових

Новость на русском → Москва, П'ятниця 05 березня 2021 16:04
Росія і Білорусь домовилися створити три спільних центри по підготовці військових Фото: військові (facebook.com mod mil rus)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні. 5 березня, міністри оборони Росії та Білорусі Сергій Шойгу і Віктор Хренін домовилися про створення трьох навчальних центрів для спільної підготовки військових. Один з них буде базуватися в Білорусії.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Таким чином, центри будуть знаходитися в Нижегородській і Калінінградській областях РФ, а також в Гродненській області Білорусі. Крім того, Шойгу і Хренин обговорили план спільних заходів військового співробітництва на 2021 рік, зокрема, спільні стратегічні навчання "Захід-2021".

Вони заплановані на 10-16 вересня цього року на території двох країн. В основу навчань покладено один з варіантів поетапної ескалації військово-політичної обстановки навколо умовних країн.

Нагадаємо, раніше Росія і Білорусь проводили спільні військові навчання у жовтні 2020 року.

Також РБК-Україна писало, що Міністерство внутрішніх справ Білорусі і Росгвардия домовилися на тлі протестів співпрацювати з охорони громадського порядку і забезпечення безпеки, а також по боротьбі з тероризмом і екстремізмом.

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