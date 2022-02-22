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Росія встановила "дипломатичні відносини" з "ЛДНР"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство закордонних справ Росії оголосило про встановлення "дипломатичних відносин" з так званими Донецькою і Луганською "народними республіками". У російському МЗС заявили про готовність розвивати з ними "співпрацю".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС Росії.

Відзначається, що сьогодні, 22 лютого, між Росією і "ЛДНР" була оформлена домовленість про "встановлення дипломатичних відносин". У зв'язку з цим глава російського МЗС Сергій Лавров направив привітання "міністрам".

"Російська сторона націлена на всебічний розвиток співпраці з "ДНР" і "ЛНР", - підкреслюється в заяві.

Нагадавши, 21 лютого, президент РФ Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР". Сьогодні Держдума і Совфед ратифікували це рішення.

Зазначимо, сьогодні Путін виступив з ультиматумами на адресу України, зажадавши відмовитися від Криму і вступу в НАТО.

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