Росія встановила "дипломатичні відносини" з "ЛДНР"

Міністерство закордонних справ Росії оголосило про встановлення "дипломатичних відносин" з так званими Донецькою і Луганською "народними республіками". У російському МЗС заявили про готовність розвивати з ними "співпрацю".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС Росії .

Відзначається, що сьогодні, 22 лютого, між Росією і "ЛДНР" була оформлена домовленість про "встановлення дипломатичних відносин". У зв'язку з цим глава російського МЗС Сергій Лавров направив привітання "міністрам".

"Російська сторона націлена на всебічний розвиток співпраці з "ДНР" і "ЛНР", - підкреслюється в заяві.