UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Россия установила "дипломатические отношения" с "ЛДНР"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство иностранных дел России объявило об установлении "дипломатических отношений" с так называемыми Донецкой и Луганской "народными республиками". В российском МИДе заявили о готовности развивать с ними "сотрудничество".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД России.

Отмечается, что сегодня, 22 февраля, между Россией и "ЛДНР" была оформлена договоренность об "установлении дипломатических отношений". В связи с этим глава российского МИД Сергей Лавров направил поздравления "министрам".

"Российская сторона нацелена на всестороннее развитие сотрудничества с "ДНР" и "ЛНР", - подчеркивается в заявлении.

Напомним, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин официально признал "ЛДНР". Сегодня Госдума и Совфед ратифицировали это решение.

Отметим, сегодня Путин выступил с ультиматумами в адрес Украины, потребовав отказаться от Крыма и вступления в НАТО.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияДНР