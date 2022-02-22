Россия установила "дипломатические отношения" с "ЛДНР"

Министерство иностранных дел России объявило об установлении "дипломатических отношений" с так называемыми Донецкой и Луганской "народными республиками". В российском МИДе заявили о готовности развивать с ними "сотрудничество".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД России .

Отмечается, что сегодня, 22 февраля, между Россией и "ЛДНР" была оформлена договоренность об "установлении дипломатических отношений". В связи с этим глава российского МИД Сергей Лавров направил поздравления "министрам".

"Российская сторона нацелена на всестороннее развитие сотрудничества с "ДНР" и "ЛНР", - подчеркивается в заявлении.