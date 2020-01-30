ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Росія посилює підрозділи бойовиків танками та артилерією

Новини » Надзвичайні події     30.01.2020 - 13:26
Росія посилює підрозділи бойовиків танками та артилерією
Ілюстративне фото (mil.ru)

Окупаційні війська відпрацьовують перехід від оборони до наступу

Головне управління розвідки зафіксувало посилення підрозділів незаконних збройних формувань Російської Федерації на Донбасі танками та артилерією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони України.

За даними розвідки, у мотострілецьких підрозділах бойовиків відбувається планова ротація, у ході якої фіксується посилення танками та артилерійськими установками.

"Окупанти з порушенням домовленостей про встановлення зон відведення важкого озброєння приховано зосереджують танки, самохідні артилерійські установки та ракетні системи залпового вогню поблизу лінії зіткнення", - йдеться в повідомленні.

Крім того, незаконні збройні формування провели інтенсивну підготовку батальйонних тактичних груп. Під час підготовки проводилися бойові стрільби, у тому числі з відпрацюванням переходу від оборони до наступу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі переганяють артилерійські установки через житлові райони населених пунктів. Перекидання великокаліберних артилерійських систем через житлові райони було зафіксовано 22-23 січня.

Також РБК-Україна писало, що незаконні збройні формування РФ на Донбасі обстрілюють позиції українських військових з житлових кварталів. Бойовики розміщують техніку за 250, а іноді 50-100 метрів, від житлових будинків.

На Донбасі поранили одного українського воїна СБУ затримала екс-бойовика угрупування "Призрак"
Новини України Донбастанкибойовики
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся