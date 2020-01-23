ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі бойовики ведуть вогонь з житлових кварталів, - штаб ООС

Новини » Надзвичайні події     23.01.2020 - 16:26
На Донбасі бойовики ведуть вогонь з житлових кварталів, - штаб ООС
Ілюстративне фото (twitter.com/DubovoySlavyans)

Обстріл бойовиків призводять до руйнації об'єктів цивільної інфраструктури та житлових будинків

Бойовики проводять обстріл українських позицій в районі операції Об'єднаних сил на Донбасі з житлових кварталів. Про це йдеться в повідомленні ООС Facebook.

Як зазначають у штабі ООС, в результаті обстрілу бойовиків зростає кількість зруйнованих об'єктів цивільної інфраструктури та житлових будинків місцевого населення.

"Відстань до будинків мирних жителів складає 250, а в окремих випадках 50-100 метрів від житлових будівель. Ховаючись за спинами цивільного і знаючи, що українські військові ніколи не повернуть зброю в бік своїх співгромадян, ворог здійснює злочинні обстріли. В основному, у нього не вистачає підготовки і часу на прицільний вогонь і точні розрахунки, тому снаряди і міни літають навмання і потрапляють в житлові будинки", - повідомили в штабі.

Відзначається, що дані факти обстрілів з житлових кварталів неодноразово фіксувалися за допомогою камер відеоспостереження, технічними засобами артилерійської розвідки, балістичних вимірників і візуального обстеження.

Нагадаємо, на Донбасі 22 січня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу загинув український військовослужбовець.

Також РБК-Україна писало, що українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що бойовики на Донбасі приховують від патрулів СММ ОБСЄ неведенну техніку. Патрулі ОБСЄ не пускають на блокпостах біля ряду населених пунктів.

США в ОБСЄ заявили про 13 тис. загиблих на Донбасі На Донбасі отримав поранення український військовий
Новини України ДонбасобстрелООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся