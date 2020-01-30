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Россия усиливает подразделения боевиков танками и артиллерией

Новости » Происшествия     30.01.2020 - 13:26
Россия усиливает подразделения боевиков танками и артиллерией
Иллюстративное фото (mil.ru)

Оккупационные войска отрабатывают переход от обороны к наступлению

Главное управление разведки зафиксировало усиление подразделений незаконных вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе танками и артиллерией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.

По данным разведки, в мотострелковых подразделениях боевиков происходит плановая ротация, в ходе которой фиксируется усиление танками и артиллерийскими установками.

"Оккупанты с нарушением договоренностей об установлении зон отвода тяжелого вооружения скрыто сосредотачивают танки, самоходные артиллерийские установки и ракетные системы залпового огня вблизи линии соприкосновения", - говорится в сообщении.

Кроме того, незаконные вооруженные формирования провели интенсивную подготовку батальонных тактических групп. Во время подготовки проводились боевые стрельбы, в том числе с отработкой перехода от обороны к наступлению.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики на Донбассе перегоняют артиллерийские установки через жилые районы населенных пунктов. Перегонка крупнокалиберных артиллерийских систем через жилые районы была зафиксирована 22-23 января.

Также РБК-Украина писало, что незаконные вооруженные формирования РФ на Донбассе обстреливают позиции украинских военных из жилых кварталов. Боевики размещают технику за 250, а иногда 50-100 метров, от жилых домов.

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