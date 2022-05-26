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Кількість жертв обстрілу Харкова зросла, серед них п'ятимісячна дитина

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Харків, Четвер 26 травня 2022 21:23
Кількість жертв обстрілу Харкова зросла, серед них п'ятимісячна дитина Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

В результаті сьогоднішнього російського обстрілу Харкова загинули 8 людей. Серед жертв - п'ятимісячна дитина.

Про це розповів глава Нацполіції Ігор Клименко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Facebook.

Попередньо встановлено, що російські окупанти застосували проти мешканців Харкова гаубиці.

"Коли почався обстріл, на вулиці гуляла молода сім’я: дружина та чоловік, у якого на руках було 5-тимісячне маля. Чоловік помер одразу, жінку в тяжкому стані госпіталізували. Згодом поліцейські знайшли й тіло дитини. Малюка з рук батька вибуховою хвилею відкинуло вгору на дах під’їзду", - розповів Клименко.

Ще 17 мешканців Харкова, за даними поліції, отримали поранення в результаті обстрілів.

Нагадаємо, раніше було відомо, що серед постраждалих в результаті обстрілу Харкова є 9-річна дитина. Під артилерійським вогнем опинилися Шевченківський та Київський райони, район Павлового Поля.

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