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Російський флот звів до мінімуму число ракетних носіїв у Чорному морі

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Чорне море, Понеділок 30 травня 2022 18:44
Російський флот звів до мінімуму число ракетних носіїв у Чорному морі Фото: у Чорному морі знаходиться тільки один ракетний носій з "Калібрами" (dfnc ru)
Автор: Юлія Бойко

Чорноморський флот Російської Федерації звів до мінімуму число кораблів з крилатими ракетами "Калібр" в Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря знаходиться один носій крилатих ракет морського базування типу "Калібр", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в акваторії Чорного і Азовського морів російські кораблі продовжують ізолювати район бойових дій, вести розвідку і вогневу підтримку. Противник блокує цивільне судноплавство в північно-західній частині Чорного моря.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на бойовому чергуванні стоять чотири з шести підводних човнів Чорноморського флоту Російської Федерації. Вони також застосовуються для нанесення ракетних ударів по території України.

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