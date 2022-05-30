Російський флот звів до мінімуму число ракетних носіїв у Чорному морі

Чорноморський флот Російської Федерації звів до мінімуму число кораблів з крилатими ракетами "Калібр" в Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Також повідомляється, що в акваторії Чорного і Азовського морів російські кораблі продовжують ізолювати район бойових дій, вести розвідку і вогневу підтримку. Противник блокує цивільне судноплавство в північно-західній частині Чорного моря.

"У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря знаходиться один носій крилатих ракет морського базування типу "Калібр", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на бойовому чергуванні стоять чотири з шести підводних човнів Чорноморського флоту Російської Федерації. Вони також застосовуються для нанесення ракетних ударів по території України.

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