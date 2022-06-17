ru ua
Пт, 17 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЗСУ завдали удару по російському буксиру з ЗРК" ТОР " на борту

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 17 червня 2022 09:54
ЗСУ завдали удару по російському буксиру з ЗРК" ТОР " на борту Фото: ЗСУ завдали удару по російському буксиру з ЗРК "ТОР" на борту (facebook com mod mil rus)
Автор: Валерія Поліщук

Українські військові завдали удару по буксиру Чорноморського флоту РФ "Василь Бех", на борту якого знаходився зенітно-ракетний комплекс"ТОР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Військово-Морських сил ЗСУ в Telegram.

У відомстві повідомили, що удар був нанесений під час транспортування буксиром на острів зміїних боєприпасів, озброєння та особового складу Чорноморського флоту.

"Навіть наявність на борту зенітно-ракетного комплексу "ТОР" не завадила Військово-морським силам України ЗС України демілітаризувати російських загарбників", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Чорноморський флот РФ звів до мінімуму число кораблів з крилатими ракетами"Калібр" у Чорному морі.

Крім того, на бойовому чергуванні стоять чотири з шести підводних човнів Чорноморського флоту РФ. Вони також застосовуються для нанесення ракетних ударів по території України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Чорне море Збройні сили України Війна в Україні
NEWS
Макрон, Шольц та Драгі приїхали в Україну: що відомо
Макрон, Шольц та Драгі приїхали в Україну: що відомо
DAILY
Карта фронту. Де наступають окупанти і як Україна відбиває їхні атаки
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Карта фронту. Де наступають окупанти і як Україна відбиває їхні атаки