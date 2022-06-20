Росія посилила артобстріли на Донбасі, під Бахмутом працювала ДРГ: зведення Генштабу

Волинський, Поліський та Сіверський напрямки

Суттєвих змін не спостерігалося.

Харківський напрямок

Росіяни намагалися вести розвідку боєм біля Ртищівки. Також було зафіксовано обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Уди, Українка, Коробочкіне, Михайлівка та Петрівка.

Слов’янський напрямок

Окупанти намагалися втримати займані позиції. При цьому здійснювалися артилерійські обстріли в районах населених пунктів Дібрівне, Грушуваха, Велика Комишуваха, Краснопілля та Долина.

В районі населеного пункту Богородичне ЗСУ змогли відбити ворожий штурм.

Краматорський напрямок

Ворог не вів активних дій.

Сєвєродонецький напрямок

Росіяни постійно атакували позиції наших військ за допомогою артилерії. Також були зафіксовані обстріли населених пунктів неподалік Лисичанська, Гірського та Устинівки.

"Тривають бойові дії за контроль над містом Сєвєродонецьк. Крім того українські воїни звели нанівець спроби штурмових дій ворога в районах населених пунктів Мирна Долина та Біла Гора", - розповідають у Генштабі.

Бахмутський напрямок

В районі населеного пункту Миколаївка під прикриттям артилерійських обстрілів окупанти намагалася задіяти диверсійно-розвідувальну групу. Але вона відступила після атак українських воїнів.

Також ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Білогорівка, Берестове, Яковлівка, Покровське. Завдали авіаударів неподалік Малорязанцевого та Білогорівки.

Авдіївський, Курахівський, Новопавлівський та Запорізький напрямки

Росіяни не вели активних бойових дій.

Південнобузький напрямок

Росія активно обстрілювала з артилерії та мінометів райони Червоного Яру, Калинівки, Тополиного і Зеленого Гаю.