Россия усилила артобстрелы на Донбассе, под Бахмутом работала ДРГ: сводка Генштаба

Российские военные произвели ряд артиллерийских обстрелов по населенным пунктам Донецкой и Луганской областей. Под взрывы оккупанты пытались внедрить ДРГ возле Бахмута.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Существенных изменений не наблюдалось.
Россияне пытались вести разведку боем у Ртищевки. Также были зафиксированы обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Уды, Украинка, Коробочкино, Михайловка и Петровка.
Оккупанты пытались удержать заниятые позиции. При этом производились артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Дибривное, Грушуваха, Большая Камышеваха, Краснополье и Долина.
В районе населенного пункта Богородичное ВСУ смогли отразить вражеский штурм.
Враг не вел активных действий.
Россияне постоянно атаковали позиции наших войск с помощью артиллерии. Также были зафиксированы обстрелы населенных пунктов недалеко от Лисичанска, Горского и Устиновки.
"Продолжаются боевые действия за контроль над городом Северодонецк. Кроме того, украинские воины свели на нет попытки штурмовых действий врага в районах населенных пунктов Мирная Долина и Белая Гора", - рассказывают в Генштабе.
В районе населенного пункта Николаевка под прикрытием артиллерийских обстрелов оккупанты пытались задействовать диверсионно-разведывательную группу. Но она отступила после атаки украинских воинов.
Также враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Белогоровка, Берестово, Яковлевки, Покровского. Нанесли авиаудары неподалеку от Малорязанцева и Белогоровки.
Россияне не вели активных боевых действий.
Россия активно обстреливала из артиллерии и минометов районы Красного Яра, Калиновки, Тополиного и Зеленого Гая.
Напомним, ранее стало известно, что в результате ракетного удара по Одессе в понедельник, 20 июня, произошел пожар логистического продовольственного состава. Днем в течение трех часов РФ выпустила на юге Украины 14 ракет.
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