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Россия усилила артобстрелы на Донбассе, под Бахмутом работала ДРГ: сводка Генштаба

Фото: Россия усилила артобстрелы на Донбассе (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские военные произвели ряд артиллерийских обстрелов по населенным пунктам Донецкой и Луганской областей. Под взрывы оккупанты пытались внедрить ДРГ возле Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Волынское, Полесское и Северское направления

Существенных изменений не наблюдалось.

Харьковское направление

Россияне пытались вести разведку боем у Ртищевки. Также были зафиксированы обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Уды, Украинка, Коробочкино, Михайловка и Петровка.

Славянское направление

Оккупанты пытались удержать заниятые позиции. При этом производились артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Дибривное, Грушуваха, Большая Камышеваха, Краснополье и Долина.

В районе населенного пункта Богородичное ВСУ смогли отразить вражеский штурм.

Краматорское направление

Враг не вел активных действий.

Северодонецкое направление

Россияне постоянно атаковали позиции наших войск с помощью артиллерии. Также были зафиксированы обстрелы населенных пунктов недалеко от Лисичанска, Горского и Устиновки.

"Продолжаются боевые действия за контроль над городом Северодонецк. Кроме того, украинские воины свели на нет попытки штурмовых действий врага в районах населенных пунктов Мирная Долина и Белая Гора", - рассказывают в Генштабе.

Бахмутское направление

В районе населенного пункта Николаевка под прикрытием артиллерийских обстрелов оккупанты пытались задействовать диверсионно-разведывательную группу. Но она отступила после атаки украинских воинов.

Также враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Белогоровка, Берестово, Яковлевки, Покровского. Нанесли авиаудары неподалеку от Малорязанцева и Белогоровки.

Авдеевское, Кураховское, Новопавловское и Запорожское направления

Россияне не вели активных боевых действий.

Южнобужское направление

Россия активно обстреливала из артиллерии и минометов районы Красного Яра, Калиновки, Тополиного и Зеленого Гая.

Напомним, ранее стало известно, что в результате ракетного удара по Одессе в понедельник, 20 июня, произошел пожар логистического продовольственного состава. Днем в течение трех часов РФ выпустила на юге Украины 14 ракет.

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