ru ua
Сб, 11 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Енергоатом" відновив зв'язок між Запорізькою АЕС й МАГАТЕ

Новость на русском →
Субота 11 червня 2022 17:43
"Енергоатом" відновив зв'язок між Запорізькою АЕС й МАГАТЕ Фото: "Енергоатом" відновив зв'язок між Запорізькою АЕС й МАГАТЕ (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Запорізька АЕС й МАГАТЕ відновили зв’язок між собою. Його було втрачено ще 30 травня, коли окупанти відключили в Енергодарі Vodafone.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Енергоатом".

Саме через Vodafone МАГАТЕ підтримувало передачу даних з Запорізькою АЕС.

"Однак всі дані за цей період були збережені на захищених серверах ЗАЕС і безпосередньо після поновлення зв‘язку їх передали до МАГАТЕ. Про що від Агентства надійшло відповідне повідомлення", - пише пресслужба “Енергоатома”.

Через відсутність даних, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав до персонального відвідування ЗАЕС.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна розмірковувала над відключенням АЕС у разі втрати контролю над нею через окупацію російськими військовими.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МАГАТЭ Російська Федерація Україна АЕС
NEWS
Викинув повістку і сховався. У РНБО попередили про наслідки
Викинув повістку і сховався. У РНБО попередили про наслідки
DAILY
Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз