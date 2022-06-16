Росія хоче взяти під контроль ЗАЕС з 1 вересня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом" .

Зазначається, что окупанти продовжують залякувати працівників ЗАЕС та погрожувати жителям Енергодару.

Так, 15 червня одний з представників окупаційної влади з позивним "Волга" сказав керівникам структурних підрозділів ЗАЕС готуватися зустрічати нове керівництво та працювати за новими правилами.

"До відома працівників електростанції він довів інформацію, що з 1 вересня 2022 року ЗАЕС повністю перейде під контроль Росії та, відповідно, Росатома", - зазначається в повідомлені.

Проте в "Енергоатомі" стверджують, що ця заява не має жодного відношення до реальності. Окупанти не будуть контролювати роботу ЗАЕС.

Наголошується, що Запорізька АЕС працює і працюватиме в українській енергосистемі та відповідно до українського законодавства. Тимчасове захоплення окупантами станції жодним чином не означає її передачу Росії.