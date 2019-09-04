Обмін полоненими знаходиться у віданні омбудсмена, - МЗС Росії

Фото: Марія Захарова (mid.ru)

МЗС Росії відмовляється коментувати питання обміну полоненими

Питання обміну полоненими між Україною і Російською Федерацією знаходиться у віданні, зокрема, російського омбудсмена Тетяни Москалькової і правоохоронних органів. Про це заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, передають російські ЗМІ.

За її словами, Москалькова офіційно уповноважена займатися питаннями обміну полоненими з Україною.

"На даному етапі коментувати тему обміну - це виключно прерогатива Москалькової та правоохоронних органів. Уповноважений з прав людини в РФ активним чином займається цією проблематикою, регулярно коментуючи ситуацію в ЗМІ, і мені поки нічого по цій темі додати до вже озвученої інформації", - заявила Захарова.

Вона також додала, що МЗС Росії виступить з коментарями, як тільки в його розпорядженні з'являться відповідні матеріали.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили, що обмін полоненими між Україною і Російською Федерацією може початися до кінця цього тижня.

Напередодні головний редактор "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський, якого апеляційний суд Києва звільнив з-під варти, заявив, що не буде брати участь в обміні полоненими.