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Путін заявив про неминучість нормалізації діалогу з Україною

Новини » Політика    05.09.2019 - 12:59
Путін заявив про неминучість нормалізації діалогу з Україною
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін в черговий раз назвав українців і росіян одним народом

Президент Росії Володимир Путін вважає неминучою нормалізацію відносин з Україною. Про це він заявив на пленарному засіданні Східного економічного форуму у Владивостоці, передають російські ЗМІ.

За його словами, нормалізація відносин з Україною "неминуче відбудеться в історичній перспективі".

"Буде нормалізація відносин, тому що ми дві частини одного і того ж народу. Я про це неодноразово говорив. А що стосується найближчої перспективи, це в значній мірі буде залежати від чинного українського керівництва", - заявив Путін.

Зазначимо, російський лідер час від часу виступає з заявами про "братні народи". У червні Путін, зокрема, заявив, що Росія і Україна неминуче відновлять відносини, так як між "двома братніми народами" не можуть бути відсутні нормальні зв'язки.

Крім того, в цьому році Путін офіційно звернувся до українців з привітаннями з Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

"Переконаний, що народи Росії і України повинні свято берегти і пам'ятати заповідані нашими батьками і дідами традиції братської дружби і взаємовиручки, які допомогли нам разом прийти до славної Перемоги", - йшлося у зверненні.

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