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У центрі Донецька пролунали вибухи: над містом піднімається дим

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Донецьк, Субота 17 вересня 2022 12:03
У центрі Донецька пролунали вибухи: над містом піднімається дим
Автор: Руслан Гаращенко

Близько полудня у центрі окупованого Донецька пролунали вибухи. Нині над містом піднімається дим.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Попередньо, вибух був у будівлі окупаційної "адміністрації" Ворошилівського району Донецька.

Також повідомляється, що вибух зафіксовано в районі бульвару Пушкіна.

Буквально за кілька хвилин у місті прогриміли ще кілька вибухів. У той же час на площі Леніна горить автомобіль.

У центрі Донецька пролунали вибухи: над містом піднімається дим

Фото: наслідки вибуху на площі Леніна в окупованому Донецьку (Telegram)

Нагадаємо, вчора пролунав вибух у центрі Луганська, а саме - у кабінеті самопроголошеного "генпрокурора". Після інциденту район оточили.

Пізніше російські ЗМІ написали, що Горенко та його "заступниця" Катерина Стегленко загинули після вибуху у будівлі.

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Донецьк Вибух
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