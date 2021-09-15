Росія в ТКГ поскаржилася на відмову української делегації повертатися до Мінська
Російська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі наполягає на поверненні переговорів до очного формату в Мінську (Білорусь). Але українська сторона відмовляється.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".
За словами глави російської делегації Бориса Гризлова, деякі учасники "прагнуть повернутися в очний формат".
"Київ категорично відмовився повернутися до роботи в Мінську", - зазначив він.
Зазначимо, українська сторона ще на початку 2021 року заявляла, що не буде повертатися на переговори ТКГ до Мінська, оскільки білоруський лідер Олександр Лукашенко за останній час зблизився з Росією і його режим не займає нейтральну позицію в конфлікті Москви і Києва.
При цьому допускалося, що ТКГ може повернутися до Мінська, якщо Лукашенко зважиться провести чесні вибори президента за демократичними стандартами.
Водночас рішення про перенесення засідань ТКГ повинно прийматися всіма сторонами.