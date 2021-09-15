ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Росія в ТКГ поскаржилася на відмову української делегації повертатися до Мінська

Новость на русском →
Москва, Середа 15 вересня 2021 18:52
Росія в ТКГ поскаржилася на відмову української делегації повертатися до Мінська Фото: глава російської делегації Борис Гризлов (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Російська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі наполягає на поверненні переговорів до очного формату в Мінську (Білорусь). Але українська сторона відмовляється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

За словами глави російської делегації Бориса Гризлова, деякі учасники "прагнуть повернутися в очний формат".

"Київ категорично відмовився повернутися до роботи в Мінську", - зазначив він.

Зазначимо, українська сторона ще на початку 2021 року заявляла, що не буде повертатися на переговори ТКГ до Мінська, оскільки білоруський лідер Олександр Лукашенко за останній час зблизився з Росією і його режим не займає нейтральну позицію в конфлікті Москви і Києва.

При цьому допускалося, що ТКГ може повернутися до Мінська, якщо Лукашенко зважиться провести чесні вибори президента за демократичними стандартами.

Водночас рішення про перенесення засідань ТКГ повинно прийматися всіма сторонами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Борис Гризлов Контактна група
NEWS
Кулеба оголосив про плани провести Люблінський трикутник на рівні президентів
Кулеба оголосив про плани провести Люблінський трикутник на рівні президентів
DAILY
Інфляція на марші. Що відбувається з цінами на газ в Європі і чого чекати Україні
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Інфляція на марші. Що відбувається з цінами на газ в Європі і чого чекати Україні