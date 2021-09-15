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Россия в ТКГ пожаловалась на отказ украинской делегации возвращаться в Минск

Новина українською →
Москва, Среда 15 сентября 2021 18:52
Россия в ТКГ пожаловалась на отказ украинской делегации возвращаться в Минск Фото: глава российской делегации Борис Грызлов (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Российская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе настаивает на возвращении переговоров к очному формату в Минске (Беларусь). Но украинская сторона отказывается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

По словам главы российской делегации Бориса Грызлова, некоторые участники "стремятся вернуться в очный формат".

"Киев категорически отказался вернуться к работе в Минске", - отметил он.

Отметим, украинская сторона еще в начале 2021 года заявляла, что не будет возвращаться на переговоры ТКГ в Минск, поскольку белорусский лидер Александр Лукашенко за последнее время сблизился с Россией и его режим не занимает нейтральную позицию в конфликте Москвы и Киева.

При этом допускалось, что ТКГ может вернуться в Минск, если Лукашенко решится провести честные выборы президента по демократическим стандартам.

В то же время решение о переносе заседаний ТКГ должно приниматься всеми сторонами.

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