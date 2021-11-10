ru ua
Ср, 10 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Росія пов'язала навчання США в Чорному морі з нібито підготовкою наступу на Донбасі

Новость на русском →
Москва, Середа 10 листопада 2021 10:49
Росія пов'язала навчання США в Чорному морі з нібито підготовкою наступу на Донбасі Фото: до Чорного моря зайшов флагманський командний корабель США Mount Whitney (navy.mil)
Автор: Юлія Бойко

Міністерство оборони Російської Федерації вважає військові навчання США в Чорному морі вивченням імовірного театру військових дій. Зокрема, на випадок підготовки Україною наступу на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"З урахуванням того, що в навчанні крім американських ВМС планується задіяння тактичної, патрульної та стратегічної авіації, а також контингентів Збройних сил Болгарії, Грузії, Румунії, Туреччини та України, в наявності вивчення ймовірного театру військових дій у разі підготовки Києвом силового рішення на південному сході", - повідомили в Міноборони РФ.

Також, за версією Москви, навчання є нібито дестабілізуючим фактором у Чорноморському регіоні з метою "військового освоєння території України".

Нагадаємо, раніше Росія провела навчання протичовнових кораблів і підводних човнів на одному з полігонів Чорного моря на тлі заходу в акваторію двох американських бойових кораблів.

З кінця жовтня до Чорного моря почали заходити кораблі США для навчань з партнерами по НАТО.

Зазначимо, західні ЗМІ також зазначають, що Росія стягує війська до українських кордонів, зокрема танкові підрозділи. За даними лондонської розвідувальної компанії Janes, батальйон танків Т-80У було розгорнуто на залізничній станції у Воронезькій області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Донбас
NEWS
ВООЗ може оголосити про закінчення пандемії коронавірусу: названа умова
ВООЗ може оголосити про закінчення пандемії коронавірусу: названа умова
DAILY
Гра проти долара. Як аграрії та "Укренерго" підтримали курс гривні
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Гра проти долара. Як аграрії та "Укренерго" підтримали курс гривні