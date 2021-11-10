Росія пов'язала навчання США в Чорному морі з нібито підготовкою наступу на Донбасі
Міністерство оборони Російської Федерації вважає військові навчання США в Чорному морі вивченням імовірного театру військових дій. Зокрема, на випадок підготовки Україною наступу на Донбасі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".
"З урахуванням того, що в навчанні крім американських ВМС планується задіяння тактичної, патрульної та стратегічної авіації, а також контингентів Збройних сил Болгарії, Грузії, Румунії, Туреччини та України, в наявності вивчення ймовірного театру військових дій у разі підготовки Києвом силового рішення на південному сході", - повідомили в Міноборони РФ.
Також, за версією Москви, навчання є нібито дестабілізуючим фактором у Чорноморському регіоні з метою "військового освоєння території України".
Нагадаємо, раніше Росія провела навчання протичовнових кораблів і підводних човнів на одному з полігонів Чорного моря на тлі заходу в акваторію двох американських бойових кораблів.
З кінця жовтня до Чорного моря почали заходити кораблі США для навчань з партнерами по НАТО.
Зазначимо, західні ЗМІ також зазначають, що Росія стягує війська до українських кордонів, зокрема танкові підрозділи. За даними лондонської розвідувальної компанії Janes, батальйон танків Т-80У було розгорнуто на залізничній станції у Воронезькій області.