Синоптик обіцяє українцям снігопади, хуртовини та морози вже завтра

Погода в Україні готує неприємні сюрпризи у вигляді різкого похолодання і снігопадів в декількох областях. Таку погоду принесе в країну новий атмосферний фронт з півночі Європи.

Різке похолодання прийде в Україну вже в п'ятницю, 2 квітня. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Вона попередила, що цьогорічна весна в плані погоди буде дуже нестабільна та очікуються різкі перепади.

"Увага! До нас йдуть снігопади та різке зниження температури повітря. Нестабільна весна подарує нам, відповідно, нестабільні синоптичні процеси. Не виняток – і початок квітня. Хоча сьогодні в усіх областях України очікується розкішна температура повітря до +14 +20 градусів, завтра ситуація кардинально зміниться. До нас йде потужний атмосферний фронт з півночі Європи. І саме за ним буде поширюватися холодне повітря. А там, де фронт, там і опади", - попередила синоптик.

Вона повідомила, що в п'ятницю в більшості областей очікується мокрий сніг, місцями хуртовини та ожеледиця.

"2 квітня в більшості областей України, у зв'язку з переміщенням холодного фронту та обвалу арктичного повітря очікується мокрий сніг, сніг, налипання мокрого снігу, місцями хуртовини та снігові замети. У південній частині сніг буде перемішуватися з дощем, що спровокує обмерзання", - розповіла Діденко.

Також вона попередила, що температура повітря різко впаде до морозів вночі та декількох градусів тепла вдень.

"Температура повітря в найближчу ніч різко знизиться до 1-7 градусів морозу. Вдень у п'ятницю стовпчики термометрів коливатимуться в межах від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла. Як результат – сильно ускладниться ситуація на дорогах", - додала синоптик.

У Києві Діденко спрогнозувала сильні опади та різке похолодання-до 5 градусів морозу.

"Фронт буде перетинати столицю як раз вночі та завтра вранці – в цей час в столиці буде йти сніг та мокрий сніг, можливі хуртовини, налипання мокрого снігу! Вдень опади ослабнуть, але температура повітря 2 квітня в Києві знизиться до 2-5 градусів морозу", – повідомила Діденко.

Карта погоди

Варто відзначити, що такий несподіваний прогноз налякав українців і дописувачі припустили, що це першоквітневий жарт. Сама Наталка Діденко поки на коментарі не відповідає.

На сайті Українського гідрометцентру повідомляється, що в п'ятницю, 2 квітня, погода зіпсується й у більшості областей пройдуть дощі. Також температура повітря знизиться на декілька градусів. Однак, ні заметілі, ні морозів синоптики не обіцяють.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 2 квітня