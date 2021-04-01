У Києві можуть продовжити локдаун після 16 квітня

У Київській міській державній адміністрації не виключають можливість продовження локдауну в Києві після 16 квітня. При цьому столична влада все ж сподівається, що карантину вдасться послабити.

"Локдаун після 16 квітня можуть продовжити, адже ми не можемо спрогнозувати, якою буде ситуація з захворюваністю. Але сподіваємося, що ці три тижні карантину по 16 квітня вже почнуть давати результати, і ми будемо мати позитивну динаміку в середині квітня, розірвемо ланцюжок захворюваності і зможемо розглядати варіант ослаблення обмежень", - заявив він.

У КМДА зазначили, що такий карантин зараз необхідний, попри негативний вплив його на економіку і бізнес. Ситуація в столичних лікарнях зараз складна.

"Подібні рішення - щодо посилення карантину - зараз приймаються на рівні багатьох країн, щоб знизити кількість захворювань і завантаженість на медичну систему", - пояснив Мондрієвський.