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У Києві можуть продовжити локдаун після 16 квітня

Новость на русском → Київ, Четвер 01 квітня 2021 15:26
У Києві можуть продовжити локдаун після 16 квітня Фото: прогнозувати ситуацію з коронавірусом зараз складно (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

У Київській міській державній адміністрації не виключають можливість продовження локдауну в Києві після 16 квітня. При цьому столична влада все ж сподівається, що карантину вдасться послабити.

Про це заявив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський в ефірі "Громадського радіо".

"Локдаун після 16 квітня можуть продовжити, адже ми не можемо спрогнозувати, якою буде ситуація з захворюваністю. Але сподіваємося, що ці три тижні карантину по 16 квітня вже почнуть давати результати, і ми будемо мати позитивну динаміку в середині квітня, розірвемо ланцюжок захворюваності і зможемо розглядати варіант ослаблення обмежень", - заявив він.

У КМДА зазначили, що такий карантин зараз необхідний, попри негативний вплив його на економіку і бізнес. Ситуація в столичних лікарнях зараз складна.

"Подібні рішення - щодо посилення карантину - зараз приймаються на рівні багатьох країн, щоб знизити кількість захворювань і завантаженість на медичну систему", - пояснив Мондрієвський.

Нагадаємо, з 5 квітня Київ вводить обмеження на роботу метрополітену і наземного громадського транспорту. Як мінімум до 16 квітня в ньому будуть перевозити тільки за спеціальними перепустками.

Також РБК-Україна писало, що якщо Київ до 16 квітня вийде з "червоної" зони, локдаун в столиці скасують.

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