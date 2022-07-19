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Росія не може стати гарантом безпеки України, - Єрмак

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Київ, Вівторок 19 липня 2022 19:54
Росія не може стати гарантом безпеки України, - Єрмак Фото: Андрій Єрмак, керівник Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Київ і країни Заходу не розглядають можливість того, що Росія стане гарантом безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника ОП Андрія Єрмака в інтерв'ю "НВ".

"Не ми їм запропонували (стати гарантом безпеки України-ред.), це Росія хотіла бути. Але неможливо бути агресором і одночасно гарантом безпеки. Після Бородянки, після Бучі, Ні ми, ні наші партнери не бачать можливості, щоб Росія була серед країн, що надають нам гарантії", - підкреслив Єрмак.

Варто зауважити, що під час переговорів України і РФ, які пройшли 29 березня, українські дипломати запропонували підписати міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки.

Пізніше глава української делегації, нардеп Давид Арахамія заявив, що серед гарантів офіційний Київ бачить країни-члени Ради Безпеки ООН, в тому числі Росію, США, Великобританію, Китай, Францію, а також Туреччину, Німеччину, Канаду, Італію, Польщу та Ізраїль.

Нагадаємо, раніше канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина готова надати Україні довгострокові гарантії безпеки. Зараз їх деталі обговорюються в рамках G7.

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