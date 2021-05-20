Путін прийме рішення про зустріч з Байденом після аналізу зустрічі Лаврова і Блінкена

Президент РФ Володимир Путін прийме рішення про зустрічі зі своїм американським колегою Джо Байденом після аналізу переговорів глави МЗС Росії Сергія Лаврова і держсекретаря США Ентоні Блінкена. Російський міністр закордонних справ негайно доповідає главі держави про всі переговори.

Про це в ході регулярного брифінгу повідомив глава прес-служби Кремля Дмитро Пєсков, передає ТАСС .

"Переговори Міністра російського з держсекретарем, що відбулися напередодні в Рейк'явіку, безумовно, допоможуть в тому аналізі, який зараз проводиться в Москві з питання про зустріч двох президентів", - сказав Пєсков.

За його словами, будуть аналізуватися підсумки зустрічі Лаврова з Блінкеним, і потім вже Путін приклад рішення про проведення саміту США - РФ на вищому рівні.

Він також підкреслив, що Лавров вже доповів Путіну про результати переговорів з Блінкеном. "Міністр закордонних справ негайно доповідає президенту про всі контакти", - уточнив Пєсков.