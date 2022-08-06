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Війська РФ формують нові підрозділи з добровольців без військового досвіду, - ISW

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Київ, Субота 06 серпня 2022 04:56
Війська РФ формують нові підрозділи з добровольців без військового досвіду, - ISW Фото: окупанти формують нові корпуси з людей без військового досвіду (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Росії формується новий добровольчий батальйон "Самара", який увійде до складу 3-го армійського корпусу ЗС РФ. У нього набирають чоловіків у віці від 18 до 50 років без обов'язкового військового досвіду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW.

Експерти ISW раніше повідомляли, що російські війська формують 15-тисячний армійський корпус в Західному військовому окрузі, що базується в Муліно Нижегородської області. Ймовірно, Кремль планує сформувати цей корпус хоча б частково з добровольчих батальйонів.

Губернатор Омської області Олександр Бутков також повідомив, що Омська область продовжує формування трьох добровольчих батальйонів — "Іртиш", "Авангард" і "Омь" — для перекидання на Донбас і надання інженерної, медичної та матеріально-технічної підтримки.

Нагадавши, Росія формує добровольчі батальйони на війну в Україні в чотирьох областях. Це Новосибірська, Саратовська, Ульяновська і Курганська області.

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