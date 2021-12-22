Росія створює прикриття для провокацій: МЗС відреагувало на заяви РФ щодо Донбасу

У Міністерстві закордонних справ відреагували на закиди Росії про нібито "американських військових" і "хімічної зброї" на Донбасі. У відомстві назвали такі заяви РФ створенням інформаційного прикриття для подальших провокацій на території України.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив прес-секретар МЗС Олег Ніколенко.

Він заявив, що в МЗС категорично відкидають інсинуації в бік України, які пролунали під час засідання колегії міністерства оборони Російської Федерації.

"Заяви міністра оборони про нібито хімічні речовини, інструкторів американських приватних військових компаній, обстріли житлових кварталів на Донбасі - чергові приклади масованої російської дезінформації. Росія продовжує створювати інформаційне прикриття для можливих подальших провокацій її військ на українській території", - зазначив Ніколенко.

Своєю чергою він зазначив, що МЗС закликає російське керівництво припинити ворожу риторику і мову ультиматумів.

"Повернення Москви в конструктивне русло дійсно підтвердить задеклароване російським президентом на засіданні колегії прагнення вирішити конфлікт політико-дипломатичними методами", - наголосив Ніколенко.

Він підкреслив, що першим кроком має стати початок виконання Росією Мінських домовленостей і домовленостей лідерів Нормандського формату.

"Припинення російської збройної агресії проти України і відмова РФ від логіки конфронтації стане найкращою гарантією безпеки на Європейському континенті", - додав Ніколенко.