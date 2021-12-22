ru ua
Ср, 22 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия создает прикрытие для провокаций: МИД отреагировал на заявления РФ по Донбассу

Новина українською →
Киев, Среда 22 декабря 2021 11:01
Россия создает прикрытие для провокаций: МИД отреагировал на заявления РФ по Донбассу Фото: прес-секретарь МИД Олег Николенко (twitter.com/OlegNikolenko)
Автор: Дмитрий Левицкий, Мария Кучерявец

В Министерстве иностранных дел отреагировали на обвинения России о якобы "американских военных" и "химического оружия" на Донбассе. В ведомстве назвали такие заявления РФ созданием информационного прикрытия для дальнейших провокаций на территории Украины.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

Он заявил, что в МИД категорически отвергают инсинуации в сторону Украины, которые прозвучали во время заседания коллегии министерства обороны Российской Федерации.

"Заявления министра обороны о якобы химические вещества, инструкторов американских частных военных компаний, обстрелы жилых кварталов на Донбассе - очередные примеры массированной российской дезинформации. Россия продолжает создавать информационное прикрытие для возможных дальнейших провокаций ее войск на украинской территории", - отметил Николенко.

В свою очередь он отметил, что МИД призывает российское руководство прекратить враждебную риторику и язык ультиматумов.

"Возвращение Москвы в конструктивное русло действительно подтвердит задекларированное российским президентом на заседании коллегии стремление решить конфликт политико-дипломатическими методами", - подчеркнул Николенко.

Он подчеркнул, что первым шагом должно стать начало выполнения Россией Минских договоренностей и договоренностей лидеров Нормандского формата.

"Прекращение российской вооруженной агрессии против Украины и отказ РФ от логики конфронтации станет лучшей гарантией безопасности на Европейском континенте", - добавил Николенко.

Напомним, недавно министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что американские частные военные компании якобы готовят провокацию на Донбассе. Причем, с применением химикатов.

Добавим, официальный представитель Пентагона Джон Кирби прокомментировал заявление министра обороны России об американских ЧВК, которые якобы готовят провокации на Донбассе. Слова Сергея Шойгу отвергли в оборонном ведомстве.

Вместе с тем Госдепартамент США после заявлений министра обороны РФ призвал прекратить использовать "ложную и провокационную риторику".

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Российская Федерация Украина Донбасс
NEWS
Новый год во время пандемии. Ученые спрогнозировали развитие COVID в начале 2022
Новый год во время пандемии. Ученые спрогнозировали развитие COVID в начале 2022
DAILY
Стена безопасности. Как Украина хочет отгородиться от Беларуси и что может этому помешать
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Стена безопасности. Как Украина хочет отгородиться от Беларуси и что может этому помешать