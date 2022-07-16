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Як Росія створює фейки про війну в Україні: приклад з Маріуполя

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Маріуполь, Субота 16 липня 2022 20:46
Як Росія створює фейки про війну в Україні: приклад з Маріуполя Фото: російська пропаганда знімає фейки про Маріуполь (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Російська пропаганда створює фейки про війну в Україні, приписуючи українцям в окупації слова, які вони ніколи не говорили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

Зокрема, він опублікував відео з Волонетрівки в Кальміуському районі, яке поширюють пропагандисти.

"На відео маріупольчанка розповідає про те, яка була хороша відремонтована школа. Але як вона була знищена? Увага - жодного слова про те, що "знищена ЗСУ" не звучить. Взагалі нічого не звучить про те, хто саме знищив. Читаємо повідомлення і ... виявляється вона каже, що школу підірвали ЗСУ", - зазначив він.

За його словами, на відео ні слова не сказано про те, хто знищив школу, але більшість не дивиться такі відео до кінця.

"Дуже поширений прийом окупаційної пропаганди по Донецькій області. Тому не вірте. Не читайте. Перевіряти. Інформація - це зброя. Не давайте їй працювати проти себе", - додав він.

Нагадаємо, раніше в РНБО заявили, що шахраї в Україні використовують фейкове звернення президента Володимира Зеленського, який нібито просить українців залишати персональні дані та номери банківських карток.

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Маріуполь фейки
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