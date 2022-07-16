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Как Россия создает фейки о войне в Украине: пример из Мариуполя

Новина українською →
Мариуполь, Суббота 16 июля 2022 20:46
Как Россия создает фейки о войне в Украине: пример из Мариуполя Фото: российская пропаганда снимает фейки о Мариуполе (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Российская пропаганда создает фейки о войне в Украине, приписывая украинцам в оккупации слова, которые они никогда не говорили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

В частности, он опубликовал видео из Волонетровки в Кальмиусском районе, которое распространяют пропагандисты.

"На видео мариупольчанка рассказывает о том, какая была хорошая отремонтированная школа. Но как она была уничтожена? Внимание - ни слова о том, что "уничтоженная ВСУ" не звучит. Вообще ничего не звучит о том, кто именно уничтожил. Читаем сообщение и… оказывается она говорит, что школу подорвали ВСУ", - отметил он.

По его словам, на видео ни слова не сказано о том, кто уничтожил школу, но большинство не смотрит такие видео до конца.

"Очень распространенный прием оккупационной пропаганды по Донецкой области. Поэтому не верьте. Не читайте. Проверяйте. Информация - это оружие. Не давайте ей работать против себя", - добавил он.

Напомним, ранее в СНБО заявили, что мошенники в Украине используют фейковое обращение президента Владимира Зеленского, который якобы просит украинцев оставлять персональные данные и номера банковских карт.

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