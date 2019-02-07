Росія погодиться на переговори щодо MH17, - МЗС Нідерландів

Министерство иностранных дел (МИД) Нидерландов заявило, что в ближайшее время Россия сядет за стол переговоров по вопросу признания ответственности за крушение Boeing рейса MH17 в 2014 году. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

"Мы по дипломатическим каналам поддерживаем контакт с Россией по вопросам государственной ответственности. Мы все больше и больше уверены в том, что вскоре проведем встречу с россиянами", - заявили в МИД Нидерландов.

Напомним, заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Сторожук заявлял, что расследование Международной следственной группы по факту крушения Boeing рейса MH17 вышло на финальную стадию. Он рассказал, что длительная подготовка материалов для передачи дела в суд связана с беспрецедентным в мировой истории случаем.

До этого сообщалось, что Нидерланды могут подать иск против России в международный суд ООН из-за катастрофы MH17. Россия отказывалась вести переговоры о компенсации жертвам катастрофы "Боинга".

РБК-Украина писало, что в австралийский парламент внесли законопроект о введении новых санкций в отношении иностранных чиновников, причастных к международным преступлениям, таких как катастрофа рейса МН17. Автор законопроекта Майкл Данби предлагает запретить лицам, причастным к нарушению прав человека, въезжать в Австралию или делать инвестиции в ее экономику.

Отметим, что родственники 55 погибших в авиакатастрофе рейса МН17, которая произошла в 2014 году на Донбассе, подали в Европейский суд по правам человека иск против России.